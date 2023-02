Si è svolta oggi a Napoli la manifestazione per la pace: era esattamente il 24 febbraio del 2022 quando l’esercito della Russia ha invaso l’Ucraina. A distanza di un anno i bombardamenti continuano a seminare dolore e morte, e la guerra è ormai una presenza costante nella vita quotidiana della popolazione. inoltre si assiste ad una pericolosa escalation dei combattimenti con l’interessamento di altri paesi.

Numerosa e massiccia è stata la presenza oggi a Napoli in occasione della manifesta pro pace indetta per oggi. In piazza sono scesi studenti, lavoratori, istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo.

Tutti uniti in un unico coro: stop alla guerra, si alla pace.

“Napoli – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi – è la città che ha accolto più ucraini, in modo generoso e partecipato, con un grande impegno da parte delle istituzioni e delle associazioni.

La piazza di oggi – prosegue – testimonia ancora una volta la nostra vicinanza all’Ucraina e al suo popolo. Sono maturi i tempi per una pace giusta, affinché la voce delle armi venga sostituita dalla voce della diplomazia. L’Europa unita e forte, con l’Italia in prima fila, sia protagonista – ha concluso il primo cittadino – del processo di pace”.