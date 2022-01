L’amministrazione di Torre del Greco ha reso noto che, in considerazione della nota prot. n. 1983 del 17.01.2022 con la quale la “Planetaria S.R.L. ” – incaricata dalla GORI S.P.A. dell’esecuzione di lavori – chiede l’emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta in via Litoranea da Via Ponte della Gatta fino a via S. Maria La Bruna per un intervento di pulizia dell’impianto fognario, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 200 del 20 Gennaio 2022 il seguente dispositivo di divieto di sosta:

• VIA LITORANEA – Tratto da via Ponte della Gatta fino a via S. Maria La Bruna: divieto di sosta con rimozione forzata lato monte, dal giorno 27 Gennaio 2022 al giorno 28 Gennaio 2022 dalle ore 08.00 alle ore 16.00.