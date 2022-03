Lavori in via Pietrarsa a Portici, strada messa in sicurezza in soli 8 giorni

“Con un impegno congiunto in soli otto giorni siamo riusciti a mettere in sicurezza via Pietrarsa interessata da un cedimento stradale provocato da una condotta Gori. L’incidente ha imposto lo sgombero di alcune famiglie da un fabbricato adiacente per consentire la sostituzione della condotta ed il consolidamento del manto stradale. Un intervento molto delicato e di notevole portata che ha visto i tecnici Gori e quelli di Idroambiente (ing. Giuseppe Terracciano e Geom. Antonio Fiorentino), con la supervisione dell’Ufficio tecnico Comunale e l’assistenza della Polizia Municipale, impegnati in una corsa contro il tempo. Le famiglie coinvolte nel disagio sono rientrate nelle loro abitazioni mentre in queste ore si stanno completando gli interventi di ripristino del manto stradale”. Lo dichiara il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.