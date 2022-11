Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, e il Sindaco di Portici, Enzo Cuomo, hanno firmato la convenzione per l’istituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) finalizzata alla costituzione di un ufficio comune per l’affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi del PNRR E PNC.

Forti della precedente convenzione che li ha già visti lavorare in sinergia, i due primi cittadini hanno ritenuto opportuno ripetere la positiva esperienza, questa volta focalizzata sui progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La Centrale Unica di Committenza si avvarrà della competenza dei Dirigenti e degli uffici di entrambi i comuni, puntando quindi sulla conoscenza diretta del territorio ed evitando il ricorso a soggetti giuridici esterni.

“Il PNRR è fondamentale per il nostro territorio – dichiara Zinno – , in quanto i progetti presentati e finanziati hanno una rilevanza strategica e consentiranno di implementare la rigenerazione urbana già in atto, oltre ad offrire nuovi servizi alla nostra bella comunità. San Giorgio a Cremano ha infatti ottenuto – conclude la fascia tricolore – oltre 30 milioni di euro per progetti presentati in vari ambiti: Lavori Pubblici, Urbanistica, Politiche Sociali e Servizi Digitali”.