Dopo aver sistemato gli scogli calcarei per la realizzazione della pista provvisoria di servizio necessaria per il transito dei mezzi di cantiere nella cittadina di Portici sono iniziate le lavorazioni sulla scogliera sommersa a protezione dell’arenile.

“Queste lavorazioni, che avvengono sott’acqua, impegnano – dichiara il sindaco Enzo Cuomo – un motopontone e si svolgono sulla base di una programmazione a fasi che riguardano il salpamento della porzione più superficiale della scogliera sommersa esistente necessario per raggiungere il piano di posa utile per gli scogli di terza categoria da impiegare per il rifiorimento della scogliera.

Successivamente – spiega il primo cittadino – verrà posto in opera uno strato di scogli e massi di 1a categoria allo scopo di livellare e regolarizzare il piano di posa degli scogli. Gli scogli sono di natura vulcanica e provengono da una idonea cava di prestito. Sono contemporaneamente in corso le lavorazioni di ripristino strutturale dei muri esistenti fronte mare a protezione del litorale. La pista, composta da pietre calcaree (di colore chiaro), al termine delle lavorazioni verrà totalmente rimossa.

Come si può constatare -prosegue – stiamo realizzando interventi complessi di difesa della nostra costa necessari alla tutela delle opere di riqualificazione. Continuiamo con il lavoro quotidiano per restituire molto presto un lungomare qualificato e le spiagge ai nostri Cittadini, con annesso un ampio parcheggio con accessi al lungomare senza barriere architettoniche. Il contratto di questa opera è pubblicato sul sito del Comune ed è stato sottoscritto – specifica ancora Cuomo – nel 2015, a quel tempo il Sindaco non ero io, lo dico a beneficio dei bugiardi seriali che cercano in ogni modo di disinformare i Cittadini.

Tanti mi chiedono quando termineranno i lavori, io – continua – non sono un mago, ma posso ipotizzare che, fatti salvi eventi climatici particolarmente avversi, ovvero problemi di approvvigionamento dei materiali, il completamento delle opere, o almeno una buona parte di esse, collaudabili e funzionali all’utilizzo dei Cittadini è possibile prevederlo per la fine di Maggio del 2022. Pil pil – conclude il sindaco di Portici – se fa’ ’o penniell!”.