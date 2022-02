Torna di nuovo disponibile a tutti i cittadini l’area parcheggio denominata per ora “Largo ASL”, tra via Marconi e via Cappiello a San Giorgio a Cremano, finora interdetta alla sosta e all’attraversamento dalle 8 alle 15 per favorire l’attesa delle auto con a bordo i cittadini che dovevano sottoporsi a tampone presso il DRIVE IN, sito nell’area di via Marconi 16.

E’ stato revocato (Ord. N. 35 del 21/02/2022) il divieto di fermata e sosta che fu istituito il 4 gennaio scorso, in virtù della recrudescenza del fenomeno pandemico, per assicurare un’area di attesa per le auto con a bordo cittadini che dovevano sottoporsi al tampone presso il drive-in, quando lo spazio interno allo stesso era completo.

“Attualmente, vista la notevole riduzione del flusso di auto presso il drive in, in considerazione di una migliorata situazione pandemica che va verso il superamento dello stato di emergenza, abbiamo ritenuto – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – opportuno restituire l’area alla normale sosta dei veicoli e tornare al generalizzato flusso dei veicoli interessati dall’attraversamento di quell’area.

In questo modo – spiega il primo cittadino – i residenti e gli avventori della Asl e delle attività commerciali della zona potranno di nuovo usufruire dell’area di sosta, secondo le modalità antecedenti alle esigenze pandemiche. Ove mai dovesse verificarsi un caso eccezionale che rende necessario un nuovo dispositivo, istituiremo – conclude Zinno – un nuovo provvedimento di emergenza”.