In un periodo caratterizzato dall’isolamento e dalla difficoltà di socializzazione, a causa della pandemia che ha peggiorato in molti casi soprattutto la condizione delle persone con disabilità, l’amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l’assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Giordano, si pone ancora una volta al fianco dei più deboli per promuovere l’integrazione e contrastare l’emarginazione sociale.

Come comune capofila dell’Ambito N28, è stato pubblicato sul sito www.e-cremano.it l’avviso per L’ACCESSO AL CENTRO POLIFUNZIONALE rivolto a 20 disabili di natura cognitiva (di cui 4 posti sono riservati a persone con diagnosi di demenza), residenti a San Giorgio a Cremano e a San Sebastiano al Vesuvio.

Si tratta di un’ opportunità di integrazione e soprattutto di recupero dell’autonomia personale, che rientra nei percorsi che l’amministrazione Zinno sta mettendo in campo da tempo, proprio per sostenere quei cittadini che hanno maggiormente bisogno di aiuto e le loro famiglie.

Il servizio gratuito prevede 18 ore settimanali in cui ogni utente svolgerà attività di animazione e socializzazione indirizzate allo sviluppo e al recupero dell’autonomia personale.

Le persone saranno impegnate in laboratori ludico-ricreativi, tra cui animazione musicale, un’officina teatrale e iniziative di auto-motoaiuto.

Le attività saranno espletate presso uno o più strutture accreditate dall’Ambito N28, con sede nei territori di San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio. Gli orari di partecipazione dei singoli utenti saranno oggetto di un Piano Educativo Individuale.

Per accedere a questa opportunità è necessario aver compiuto 18 anni, essere residenti nei comuni dell’Ambito N28 ed avere un ISEE non superiore ai 12.500€.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 10 marzo 2022, al Coordinatore dell’Ufficio di Piano o:

– a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.generale@cremano.telecompost.it avendo cura di specificare nell’oggetto la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE;

oppure

– mediante consegna a mano all’ufficio Protocollo della Città di San Giorgio a Cremano sito in Piazza Carlo di Borbone n. 10 negli orari di apertura dello stesso.

Non possono presentare domanda i disabili che già usufruiscano di altre prestazioni sociali o socio-sanitarie da parte dell’Ambito N28 (es. PTRI, semiconvitto, assistenza scolastica, ecc.)

Alla scadenza, l’ufficio di piano dell’Ambito N28, verificata la completezza della documentazione, redigerà una graduatoria dei beneficiari valida per un anno, che terrà conto dell’importo del valore ISEE. A parità, sarà data priorità a chi è più giovane.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere al Responsabile del procedimento: Dott. Michele Maria Ippolito, contattabile all’indirizzo michele.ippolito@e-cremano.it