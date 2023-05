La scuola incontra il lavoro: questo il tema dell’evento al quale la Banca di Credito Popolare ha partecipato lo scorso 8 maggio raccontando, agli oltre cento studenti dell’Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto Pantaleo di Torre del Greco, il ruolo che l’istiuto bancario corallino svolge sul territorio regionale da 135 anni.

Loredana Loffredo, Relazioni Esterne e Attività Istituzionali, e Giuseppe Capano, Gestione e Sviluppo Retail e Small Business/PMI, hanno parlato ai ragazzi del impegno della BCP per favorire un benessere economico e sociale creando un valore sostenibile e duraturo nel tempo e dei prodotti più vicini ai giovani, come gli strumenti di pagamenti digitali, attenzionandoli sulle regole da seguire per poter operare in tutta sicurezza.