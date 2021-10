Torre del Greco – L’ Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico Battaglia ha visitato la Parrocchia dello Spirito Santo per portare un messaggio di solidarietà in occasione dell’inizio del nuovo anno pastorale.

Ad accogliere l’alto prelato, oltre al parroco don Raffaele Borriello, anche il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, il Comandante dei Carabinieri della Stazione Centro, Giovanni Sudano e gli Agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Il presule, alla guida della Chiesa di Napoli dallo scorso mese di febbraio, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica delle ore 18.30, nel corso della quale ha offerto all’intera comunità parrocchiale una profonda riflessione sui temi dell’accoglienza e dell’ospitalità, condividendo momenti e ricordi della sua personale esperienza sacerdotale.

Al termine, si è recato in visita presso lo storico oratorio cittadino, “Beato Vincenzo Romano”, dove ha incontrato oltre ai fedeli la piccola comunità degli scout e dove sono state illustrate le imminenti progettualità sulle attività oratoriali in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

“Un momento di grazia e di gioia – le parole del sindaco Palomba – la visita dell’Arcivescovo ​ in mezzo a noi e alla nostra collettività, figlia del mare e del Vesuvio e fondata sull’esempio caritatevole di San Vincenzo Romano. Ho partecipato a Mons. Battaglia la particolareattenzione alle tematiche sociali da parte di questa Amministrazione che ha destinato una serie di fondi importanti ​ per lo sviluppo di progettualità e di idee finalizzate alla valorizzazione delle attività oratoriali di ben 17 Enti di cultopresenti sull’intero territorio. Un impegno considerevole per ​ offrire un respiro ulteriore alle realtà religiose che tanto hanno fatto durante l’emergenza pandemica, e, tanto continuano a fare – nel silenzio – a beneficio dell’intera comunità cittadina”.