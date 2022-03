Sulla vicenda che vede coinvolti l’Istituto corallino “Cristoforo Colombo” e l’Asl Na 3, in relazione alla destinazione dell’immobile oggi adibito a struttura scolastica, è intervenuto anche l’Onorevole Luigi Gallo, del partito di Luigi Di Maio.

Il deputato, infatti, ha scritto una missiva al Prefetto che di seguito si riporta:

“Gentile Prefetto,

la presente per riportare le preoccupazioni relative la vicenda che vede coinvolti l’istituto Nautico Cristoforo Colombo, sito a Torre del Greco, e l’ASL Napoli 3. Quest’ultima, in qualità di proprietaria dell’immobile che ospita l’istituto scolastico, chiede tale struttura venga finalizzata ad uno scopo diverso.

A tal proposito chiedo la possibilità di un tavolo di concertazione, alla sua presenza, che veda come protagonisti l’istituto nautico, la città metropolitana con invito al sindaco di Napoli, l’ASL e il sindaco della città di Torre del Greco, per fare in modo che venga raggiunto al più presto un accordo quadro tra le parti che non leda il diritto fondamentale allo studio.

Distinti Saluti

On. Luigi Gallo

Vicepresidente Gruppo Parlamentare M5S”