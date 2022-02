Venerdi 11 febbraio 2022 è in cui ricorre il 164° anniversario dalla prima apparizione a Lourdes della Vergine Immacolata a Bernardette. La stessa giornata segnerà anche l’ultimo giorno di esposizione del trono trionfale dell’Immacolata, posizionato nella navata centrale della Basilica di Santa Croce in Torre del Greco (Napoli).

L’immagine dell’Immacolata sarà posta alla venerazione dei fedeli alla base del trono, in modo da poterla venerare passandole davanti.

In riferimento all’emergenza sanitaria non ancora conclusa e secondo le norme previste dal protocollo Cei e Governo Italiano e le disposizioni dei vescovi campani e del nostro Arcivescovo per le norme anti-Covid, l’8 dicembre 2021 non è stato possibile realizzare per le vie cittadine, la tradizionale processione.