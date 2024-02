Durante la mattinata di giovedì 8 febbraio, nei locali della Biblioteca Carla Caiazzo del liceo Nobel di Torre del Greco, si è svolto l’incontro tra il campione paralimpico Emmanuele Marigliano e alcuni studenti, coordinato dal prof . Nicola Celotto in collaborazione con la Prof.ssa Mirella Altiero, del Dipartimento di Scienze Motorie.

Emmanuele ( Leucopetra di Portici il suo centro sportivo di provenienza e atleta della Nazionale Italiana Nuoto Paralimpico) vanta un ricco carnet di titoli e riconoscimenti , da quando ha intrapreso la sua carriera agonistica nel 2016 : ben 36 titoli italiani come primatista nei 50 m rana SB2 ( Vasca Lunga), è stato primatista europeo (Vasca Corta) nei 50 m rana SB2, detentore del titolo europeo nei 50 m rana SB2, medaglia di bronzo nei 50 m Rana SB2 e 150 SM3 misti ai mondiali di Manchester del 2023, finalista alle paralimpiade di Tokyo 2020 nei 50 metri rana sb2 e 150 metri misti sm3.

Espressione sorridente, sguardo profondo che denota tutta la sua tenacia e vitalità, il supercampione ha parlato con disinvoltura e generosità della propria esperienza sportiva ed esistenziale, rispondendo alle domande degli studenti, attenti e interessati.







“Come dico spesso ancora oggi si commette l’ errore di vedere la disabilità come un limite, spesso sbagliando, e la mia storia ne è la prova. Alcune volte , se si trova il modo giusto di girare la cosa a proprio favore, anche un “limite” può diventare paradossalmente un vantaggio…”

Questo il messaggio che Emmanuele ha consegnato ai giovanissimi presenti in platea, aggiungendo : “ Non trascurate lo studio! Sport e studio possono, anzi, devono convivere nella vita dei giovani, così come altre grandi passioni . Io stesso non ho mai smesso di studiare, pur avendo gran parte della giornata impegnata negli allenamenti in piscina. Infatti mi manca pochissimo per la laurea in Scienze Motorie e ne vado fiero! Inoltre ho intenzione di abilitarmi come giornalista sportivo”.

Grande determinazione e impegno, dunque, per questo incredibile ragazzo napoletano che punta ora agli Europei in programma a Madeira nell’aprile 2024, e a tanti altri prestigiosi traguardi.

Marika Galloro