Torre del Greco – Accerchiato e contestato il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che non è riuscito a far calmare gli animi dei tanti tifosi corallini riuniti ieri sera sotto Palazzo Baronale.

All’Amministrazione torrese viene contestato il fatto di non aver presentato la documentazione necessaria per l’agibilità del manto erboso dello stadio Liguori (ricordiamo che l’anno scorso ci fu una questione di agibilità della tribuna che non permise di anticipare di un anno la promozione in serie C, ndr), facendo ventilare al presidente Colantonio la possibilità di non iscrivere la squadra tra i professionisti. Altra contestazione, riguarda invece, la mancata partecipazione al finanziamento per l’edilizia sportiva, bandito dalla Città Metropolitana di Napoli.

Pur di conservare la categoria e scongiurare quello che sarebbe un clamoroso dietro-front, la Turris sta cercando con insistenza un campo alternativo al ‘Liguori’: secondo quanto riferito da tuttoturris, l’ultima idea in ordine cronologico sarebbe quella di dirottare il club verso il ‘Vito Simone Veneziani’ di Monopoli.

Sul fronte del calcio mercato, secondo indiscrezioni raccolte da TuttoC.com, Mariano Stendardo, l’esperto difensore potrebbe raggiungere un accordo con la Turris neopromossa. L’ex Salernitana ha disputato una grande stagione a Pagani, condita da 25 presenze e un gol