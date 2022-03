Oggi, giornata mondiale della sindrome di down, l’Assessore alle politiche sociali del comune di Napoli Luca Trapanese ha deciso di passare un po’ di tempo in uno dei posti che ha fondato e dove il cuore gli è rimasto: “A Ruota Libera”, dove si sente ogni volta a casa, così come si sentono a casa i ragazzi (no utenti) che ogni giorno frequentano la sede.

L’Assessore è andato a visitare la sede denominata “La Casona”, dove più si esprime la volontà di lavorare all’autonomia dei ragazzi, i quali, insieme al supporto degli educatori, si stanno impegnando per il raggiungimento di tale obiettivo.

La legge “Dopo di Noi” ha aiutato a consolidare quell’idea di co-housing tanto voluta dall’associazione.

Quotidianamente i ragazzi, arrivano e sbrigano le attività della giornata, come oggi, che attraverso il laboratorio di cucina hanno preparato e offerto una gustosa pizza e degli ottimi cioccolatini, tutto fatto rigorosamente da loro. I

l giovedì inizia un intenso week end: restano a dormire, si prendono cura di sé e dell’economia domestica, escono, vanno ad eventi.

L’Assessore ci tiene a ricordare gli aiuti che vengono messi a disposizione attraverso la legge “Dopo di Noi”, legge che assicura, a chi vive una disabilità grave, una qualità di vita che è in linea con le esigenze e le aspirazioni di ognuno e aiuta a supportare la famiglia nell’accompagnamento all’autonomia.