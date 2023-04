Il 7 aprile si celebra, come ogni anno, la Giornata mondiale della salute (World Health Day), per ricordare la fondazione dell’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – l’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie.

Lo slogan 2023 è “Salute per tutti” ed indica l’obiettivo della Giornata: ogni persona deve avere accesso a servizi sanitari di cui ha bisogno, indipendentemente dalla sua posizione sociale o geografica. “Salute per tutti” è lo stesso obiettivo voluto e realizzato dal Comune di Napoli con la prima edizione “Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere” 2022 , iniziativa voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi ed organizzato dall’assessore alla Salute Vincenzo Santagada.

Le Giornate si svolgeranno anche quest’anno nel mese di settembre 2023, in piazza Plebiscito, con screening, attività di informazione, divulgazione scientifica e di consulenza.