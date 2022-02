Sabato mattina 19 febbraio, alle 10 a Piazza Santa Croce, si terrà una manifestazione contro la gestione della raccolta dei rifiuti a Torre del Greco.

“Siamo arrivati – dichiara sui social network Clementina Sasso, candidata alle scorse elezioni regionali per la Campania sotto il simbolo di “Potere al Popolo” e con un passato nel Movimento 5 Stelle – a livelli infimi e dobbiamo farci sentire. C’è bisogno di scendere in piazza e non solo di continuare a scrivere sui social e postare foto del degrado. Quando si pensa di aver raggiunto il fondo, riescono a scavare sempre più…

La città – scrive sulla sua pagina Facebook Sasso – è nostra! Facciamoci rispettare! La manifestazione è autorizzata. Noi ci abbiamo messo faccia, documenti e responsabilità. Non ci tireremo mai indietro. È gradita – conclude – la partecipazione di tutti i cittadini, studenti, associazioni e comitati di quartiere che hanno a cuore la città”.

Numerosi i consensi e le adesioni che si stanno palesando sui social network in vista della manifestazione di sabato.