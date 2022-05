“Quindici milioni di euro alla Città di Portici per la copertura del tracciato della Circumvesuviana e la creazione, in pieno centro urbano, di aree verdi e di circa 150 posti auto.

E’ il brillante risultato ottenuto ieri, con la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio – Pompei – Napoli” con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale On. Mara Carfagna e alla presenza, tra gli altri, del Presidente De Luca presso il Parco Archeologico di Pompei. Un accordo con il quale viene finanziato il progetto proposto dal Comune di Portici denominato “Copertura trincea circumvesuviana e riqualificazione tessuto urbano in Portici – Lotto 1” del valore di 15 milioni di euro.

Nel dettaglio, la proposta progettuale presentata scaturisce dall’esigenza di “cucire” due parti della Città, attualmente separate dalla linea della Circumvesuviana, tra via Zumbini e via Libertà. Un’area che attualmente si presenta quasi del tutto in trincea e che invece a seguito degli interventi consentirebbe invece un passaggio pedonale diffuso tra l’area a nord ed a sud della stessa, restituendo spazi alla collettività e garantendo un notevole incremento di superfici di attrezzature pubbliche e con l’introduzione di nuovi parcheggi.

Il filo conduttore dell’intervento consiste, quindi, nella creazione di spazi verdi per la Città ispirati dall’approccio innovativo della land-architecture, di tappeti di verde che diventano coperture da vivere, luoghi d’incontro e socializzazione, parchi per lo sport e di condivisione oltre alla creazione di circa 150 posti auto, con un collegamento pedonale e ciclabile per l’intero tratto”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.