“Ieri è stato un grande giorno per la nostra città. Alla presenza del Ministro del Sud, Mara Carfagna del governatore Vincenzo De Luca , del presidente della Città Metropolitana Gaetano Manfredi ho firmato, insieme agli altri 18 sindaci della buffer zone, il contratto istituzionale di sviluppo con cui al nostro comune sono stati assegnati 9 milioni di euro per il progetto legato alla ex caserma Cavalleri che abbiamo presentato nell’ambito del PNRR – CIS.

Un traguardo importantissimo per la nostra città, in quanto con la firma di questo Contratto, il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale presenterà al CIPESS i progetti finanziati e quindi si provvederà con l’erogazione delle risorse alle amministrazioni aggiudicatrici del finanziamento, per l’avvio dei lavori.

Tale obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro della Ministra Mara Carfagna che ha fortemente voluto la formula istituzionale del CIS e in particolare modo grazie al coordinamento assunto dal delegato della Regione Campania, Il Consigliere Regionale Mario Casillo che ha lavorato con grande forza e tenacia al raccordo Istituzionale per la presentazione di un progetto così importante.

Il progetto di riqualificazione della ex Caserma Cavalleri rientra fra quelli ritenuti dal Governo ad alta priorità, in quanto comporterà una vera e propria rigenerazione urbana del territorio e rappresenta una leva di sviluppo economico per la nostra città.

Il progetto condiviso con l’assessora Eva Lambiase e con la maggioranza e presentato dal nostro prezioso ufficio tecnico è stato presentato in consiglio comunale e largamente condiviso. Lavoreremo insieme a tutte le forze politiche che vorranno collaborare per la realizzazione di questo importante progetto nei prossimi mesi.

Il progetto prevede infatti:

L’abbattimento del vecchio muro perimetrale della Caserma su via Botteghelle con apertura della stessa alla Città; un parcheggio sulla suddetta strada, un grande parco con area a verde attrezzata, giostre per i bambini con annessa area commerciale.

L’abbattimento di tre palazzine e la costruzione di un volume pari a un terzo di quanto abbattuto per creare una nuova sede comunale liberando dagli uffici Villa Bruno

Inoltre è prevista anche la riqualificazione dell’area sportiva esistente con campi multidisciplinari, palestre al chiuso e all’aperto ed una innovativa struttura di co-working a servizio dei giovani, ovvero uno spazio di lavoro condiviso completamente digitale ed innovativo.

L’obiettivo è fare diventare l’ex caserma un luogo di inclusione e benessere sociale, oltre che strumento per un ulteriore sviluppo dei territori, rilanciando la zona a sud della città.

Dall’inizio dell’anno il nostro comune ha intercettato più di 20 milioni di trasferimenti che riguardano progetti di riqualificazione dell’area ex Abb e Terra Felix e quelli del Parco Morgese in via Manzoni e delle piste ciclabili sul territorio.

Continuiamo a costruire. Insieme”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di San Giorgio a Creamano, Giorgio Zinno.