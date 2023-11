Ieri, lunedì 27 novembre, si è svolta la fiaccolata in ricordo di Concetta Marruocco, assassinata dall’ex marito lo scorso 14 ottobre . La manifestazione è stata fortemente voluta da Stefania Nape, amica della vittima, ed ha trovato pieno appoggio da parte dell’Amministrazione del Comune di Torre del Greco, rappresentata per l’occasione dal vice sindaco, Michele Polese e da altri esponenti tra cui Iolanda Mennella, consigliera per le Pari Opportunità. Presenti, inoltre, Salvatore Romano, Felice Gaglione, Vincenzo Accardo, Vincenzo Porzio, nonché esponenti dell’Associazione “SOLO DONNE ROSANNA”, Carmela Vitiello UIL DONNE ed alcuni rappresentanti delle forze dell’Ordine.

Il corteo si è mosso alle 19 da Cesare Battisti, non lontano da dove Concetta ( Titti, per amici e parenti) ha abitato per anni prima di trasferirsi a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, città dove purtroppo ha trovato la morte per mano dell’ex marito.

Sfidando un meteo poco incoraggiante, il gruppo di manifestanti ha raggiunto la Basilica di Santa Croce, dove Don Giosuè Lombardo li ha accolto, sugellando la fiaccolata con un momento di preghiera e di riflessione.







Forti ed incisive le parole di Lella Fuoco, presidente dell’Associazione Solo Donne Rosanna, così come struggente il ricordo della vittima, affidato alla giovane figlia di Stefania Nape.

Esemplare e terribile la vicenda di Concetta Marruocco , donna impegnata nel lavoro, madre amorevole e dolcissima, dedita al volontariato in difesa degli animali. Il suo coraggio la portò a denunciare e a mandare a processo un ex coniuge che la vessava da anni con violenze fisiche e verbali. Ma questo non è bastato, purtroppo, a difenderla dalla morte.

Il Comune, secondo quanto affermato da Iolanda Mennella, le dedicherà una panchina rossa , che andrà ad aggiungersi a quella presente nell’auditorium Ponte Morandi della Santissima Trinità, in memoria di Mariarca Mennella e a quella a Corso Vittorio Emanuele, installata lo scorso marzo.

Marika Galloro