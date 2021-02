Ercolano – Si è tenuto nella mattinata del 3 febbraio, presso la sede comunale di Corso Resina, un incontro tra il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, e il presidente dell’Associazione Filiera Italiana – Confesercenti, Gioacchino Acampora.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto su alcuni temi ritenuti prioritari da entrambe le parti. “Credo fortemente che la partecipazione sia un momento importante della vita amministrativa. E’ necessario lavorare di concerto per affrontare scelte condivide nell’interesse esclusivo della città di Ercolano. Soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Il Comune di Ercolano non può che essere al fianco dell’Associazione e sostenere tutte quelle azioni che vengono messe in campo per favorire la crescita e la nascita di nuove attività imprenditoriali sul territorio” – ha dichiarato il primo cittadino Ciro Buonajuto.

“Abbiamo voluto questo incontro per creare un fronte comune tra l’Amministrazione e la nostra Associazione di Categoria per generare azioni propedeutiche allo sviluppo delle attività commerciali, artigianali e le piccole imprese che insistono sul territorio cittadino” – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Filiera Italiana – Confesercenti.