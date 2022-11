La cittadina di Ercolano oggi, 4 novembre, ha celebrato l’anniversario della firma dell’Armistizio, che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale.

“Mi sono emozionato – ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto – quando ho notato un piccolo peluche, lasciato dalla mano innocente di un bambino, davanti alla colonna che all’interno del cimitero di Ercolano ricorda i caduti in guerra.

Un orsacchiotto di peluche – di fatto l’ultimo dei giocattoli da cui ci si separa, in un luogo di ricordo e di memoria – lasciato da un bambino in ricordo forse di un nonno morto al fronte. Un gesto d’amore – prosegue la fascia tricolore – per ricordarci che la guerra non è un gioco, ma è sofferenza e paure.

Non dimentichiamo che a pochi chilometri da casa nostra, ogni giorno, si combatte, si muore; e la vita di milioni di persone viene messa in pericolo. E purtroppo – conclude Buonajuto – neanche stringendo a sé un orsacchiotto siamo al sicuro!