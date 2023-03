Inaugurato il primo eco compattatore in piazza Cautela a San Giorgio a Cremano per il riciclo delle bottiglie di plastica che conferirà premi a chi effettuerà correttamente lo smaltimento, tra cui gift card, buoni sconto e tanto altro.

“D’accordo con l’assessore Carlo Sarno, attraverso il dirigente Raffaele Peluso, il servizio di riciclo delle bottiglie in PET – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – sarà gestito da Coripet, con cui abbiamo stretto un accordo nell’ambito del progetto Bottle to Bottle.

Per l’installazione degli eco compattatori abbiamo dovuto attendere il parere positivo della Sovrintendenza.

Entro pochi giorni ne sarà posizionato un secondo, nell’area mercatale di via Bachelet.







Il sistema è semplice ed è rivolto anche ai non residenti a San Giorgio a Cremano. Basta avvicinare il QR code della app gratuita Coripet, attraverso cui la macchina riconoscerà l’utente; inserire le proprie bottiglie in pet non schiacciate (anche con il tappo), ancora con l’etichetta, un sensore leggerà il codice a barre e conferirà un punto per ogni bottiglia.

Una volta raggiunto un determinato numero di punti – spiega il primo cittadino -, sarà possibile ottenere i premi a disposizione, tra cui: gift card, sconti sui libri, sulle prenotazioni in alcuni agriturismi, su alcuni siti per l’acquisto di prodotti e perfino l’adesione ad un circuito che offre prestazioni sanitarie e tariffe agevolate.

I premi in palio comunque sono tanti e si trovano tutti sulla app.

Inoltre sul sito www.e-cremano.it, è pubblicato l’avviso rivolto alle attività commerciali che vogliono aderire alle premialità, offrendo con il conferimento di 200 bottiglie, uno sconto di 3 euro, ogni 25 spesi.

Il circuito Coripet comprende già diverse città italiane proprio in virtù del sistema di premialità che riguarda i cittadini. Tuttavia l’aspetto più interessante di questa operazione green è il rispetto dell’ambiente e l’applicazione di comportamenti sempre più eco-sostenibili.

Con questi eco compattatori, diamo nuova vita ai nostri rifiuti ed otteniamo benefici in termini economici. Dobbiamo impegnarci ancora di più a differenziare – conclude il sindaco sangiorgese – diventando una comunità sempre più consapevole. Facciamo tutti la nostra parte”.