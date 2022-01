L’Associazione Movimento Forense, sezione Torre Annunziata, ha organizzato per oggi 18 gennaio la seconda iniziativa per la donazione di sangue presso il Tribunale.

In questa occasione il Movimento ha ritenuto opportuno fare anche una giornata di prevenzione gratuita per la mappatura dei nei per prevenire i tumori della pelle.

E’ presente anche una rappresentanza di Telethon per sensibilizzare alla ricerca di malattie rare. La postazione è nell’area del parcheggio avvocati del Tribunale. L’iniziativa avrà luogo fino alle ore 13 di oggi.