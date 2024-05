Lo scorso lunedì 6 maggio, all’ospedale Santobono è deceduto Santo Virgi, undicenne di Torre del Greco, per le conseguenze di un soffocamento causato da un pezzetto di pizza.

Questa la vicenda : il bimbo, come su descritto, rischiando di soffocare per l’incidente occorsogli lo scorso 30 Aprile , mentre era a passeggio per le strade della nostra città, fu portato nell’immediato presso l’Ospedale Maresca; qui il personale in servizio, facendo tutto il possibile, riuscì ad estrargli il pezzetto di cibo che gli ostruiva le vie respiratorie.







Tuttavia si rese necessario il trasporto presso il Santobono Pausilipon ( occorre precisare che al momento dell’incidente in strada non è stata praticata in loco la manovra di Heimlich, una tecnica che, se messa in atto subito, può scongiurare il peggio). Purtroppo i medici del presidio pediatrico partenopeo hanno constatato che, malgrado l’opportuna e tempestiva assistenza ricevuta al Maresca e malgrado le adeguate cure somministrate successivamente al Santobono, il ragazzo aveva in atto danni gravi al cervello e ai polmoni. Pertanto, lunedì scorso, è avvenuto il decesso del piccolo Santo.

Un aspetto da mettere in risalto, pur nella drammaticità dell’accaduto, è la grande generosità dei genitori, Carmela Carillo e Antonio Virgi, i quali hanno dato via libera all’espianto di cuore, polmoni e reni, consentendo di salvare la vita di ben sei bambini. L’espianto è stato effettuato all’indomani del decesso di Santo Virgi, ovvero martedì 9 maggio.

Marika Galloro