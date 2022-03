“A causa dello stato di agitazione dei dipendenti degli Stir di Caivano, Giugliano e Tufino (quest’ultimo è l’impianto dove vengono scaricati i rifiuti prelevati nella nostra città), la scorsa notte non è stato possibile prelevare la frazione umida in quanto gli automezzi Buttol sono fermi da oltre 24 ore davanti allo stir senza poter depositare.

Una situazione che ha creato non pochi problemi e che potrebbe protrarsi fino a quando non si risolverà lo stato di agitazione; tuttavia d’accordo con l’assessore Carlo Sarno e con la società stiamo cercando di limitare i disagi stabilendo che questa sera verrà prelevato il multimateriale (plastica e alluminio) regolarmente e domani si cercherà di ritirare anche la frazione organica non raccolta questa notte.

Nel frattempo, è bene che tutti noi rispettiamo con attenzione il calendario, non gettando frazioni non previste in questi giorni, come purtroppo capita ancora spesso.

Invitiamo anche i condomini a ritirare i bidoni dell’umido riportandoli momentaneamente all’interno fino a domani.

Rischiamo di aggravare una situazione temporanea che non dipende dall’amministrazione, né dalla società”.

E’ quanto scrive oggi il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, sul social network Facebook.