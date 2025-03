Dopo 10 anni fuori regione torna all’ombra del Vesuvio per dedicarsi con passione a “Un Mondo di Zampe”.

E’ la storia di Palma Simonetti, 46 anni, sangiorgese da oltre 35 e una passione grandissima per gli amici a 4 zampe, con cui vive da sempre.

Tornata a San Giorgio a Cremano, Palma Simonetti ha avviato in via Manzoni 158 una nuova attività commerciale – “Un Mondo di Zampe” appunto – che propone alimenti e accessori per cani, gatti e altri animali.







Infatti, dopo essersi trasferita a Modena per 10 anni ha deciso di tornare nella città vesuviana e di investire.

“All’inaugurazione dell’attività – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno, presente all’evento – ho percepito il suo trasporto e l’attenzione per cani, gatti e animali da compagnia e la sua preparazione su alimenti, integratori e tanti altri prodotti di cui hanno bisogno, compreso prodotti omeopatici, fitoterapici, parafarmaci veterinari, alimenti dietetici…e per la prima volta gelati e yogurt per cani e gatti”.

Inoltre all’interno del suo negozio vi è perfino una sala shooting dedicata agli animali.

Insomma una passione vera e propria quella della titolare per un futuro ricco di successi e fortuna.