I casi positivi attuali alla data di ieri a San Giorgio a Cremano sono 3171. La crescita dei casi positivi si è bloccata rispetto alla settimana scorsa, con un incremento di soli 62 casi totali.

“Abbiamo sfiorato – ha comunicato il sindaco di san Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno – 1000 guarigioni in 7 giorni; pertanto la curva, dopo circa un mese, appare in discesa in virtù della diminuzione della percentuale di positività che passa dal 24.6 al 17.2%. Si è quasi dimezzato anche il parametro dei nuovi positivi settimanali su 100mila abitanti: da 4360 a 2584.

Nelle scuole – prosegue -, nell’ultima settimana si sono verificati 96 nuovi casi tali da portare a provvedimenti da parte della Asl.

– 5 nella scuola dell’Infanzia con 5 classi in quarantena,

– 52 nelle primarie con 33 classi tra quarantena a sorveglianza sanitaria,

– 39 nelle secondarie di primo e secondo grado, tali da portare 12 classi tra quarantena e sorveglianza sanitaria.

Questi dati non si riferiscono ai dati totali – precisa il primo cittadino – ma solo quelli gestiti dalla Asl, per cui sono stati resi necessari provvedimenti. Rispetto ai tamponi, per sopperire alle numerose richieste da parte di coloro che devono sottoporsi a tamponi, il drive in via Marconi resta aperto due volte la settimana anche di pomeriggio quando necessario, grazie allo sforzo della nostra straordinaria Protezione Civile e del personale della Asl.

Un decreto legge del 7 gennaio – aggiunge – stabilisce inoltre che per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, sono disponibili tamponi gratuiti anche presso le farmacie convenzionate, con specifica ricetta bianca elettronica del proprio medico di base.

VACCINAZIONI PEDIATRICHE:

La piattaforma SORESA – continua Zinno – sta generando convocazioni erronee per le seconde dosi di vaccino ai bambini fra i 5 egli 11 anni. I pediatri di San Giorgio a Cremano raccomandano di ignorare le convocazioni e di tener presenti solo quelle avute al momento della prima somministrazione.

Vi ricordo- conclude il primo cittadino – che fino al 1 Febbraio 2022 le vaccinazioni pediatriche si svolgeranno ancora presso la Asl di via Marconi, mentre dal 2 febbraio, i bambini saranno vaccinati presso il centro vaccinale in via Mazzini in modalità OPEN DAY (quindi senza prenotazione) ogni mercoledì dalle 14-20 (ultima accettazione ore 18) e sabato dalle 8-14 (ultima accettazione ore 12)”.