Sono stati resi noti i dati odierni in relazione al Covid 19, in particolare i riferimenti dei contagi in Campania.

Sono 3.500 i nuovi contagi da Covid 19 di oggi 21 marzo in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19.

Si registrano, inoltre, altri 4 morti.

I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 19.119 tamponi eseguiti ai cittadini.

Attualmente in Campania sono ricoverati 34 pazienti Covid in terapia intensiva e 599 pazienti Covid in reparti di degenza.

Intanto, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha comunicato che complessivamente ad oggi sono state effettuate 4.710.494 vaccinazioni con prima dose, 4.224.469 con seconda dose e 3.462.402 con terza dose.

Le somministrazioni sono state, in totale, 12.399.757.