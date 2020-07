Torre del Greco – “Così lasciano i bidoni quando prelevano la spazzatura in via De Nicola”.

Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci la foto che abbiamo pubblicato, per denunciare che gli operatori ecologici, una volta ritirata la spazzatura a via Enrico De Nicola, lasciano i bidoni in modo da intralciare il passaggio pedonale sul marciapiede.

I bidoni in questione, sono stati già pomo della discordia per gli amministratori di condominio, in un braccio di ferro, che va avanti ancora ora, con l’Amministrazione comunale; per chi si debba fare carico della loro custodia.

Poco tempo fa, sempre i suddetti bidoni, furono attenzionati dalle opposizioni in Consiglio comunale, quando, a seguito di piogge, essi iniziarono a “navigare”, nei fiumi di lava che si formano con le gocce d’acqua che scendono giù copiose.