Castellammare di Stabia – “Tolleranza zero. Sconti a nessuno. La polizia municipale ha denunciato oggi 6 cittadini che circolavano in strada senza valida motivazione, infliggendo a ciascuno una sanzione pecuniaria da 400 euro e la quarantena obbligatoria in casa per 14 giorni”. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.

“Sono 11, quindi, le persone denunciate nel weekend a Castellammare di Stabia, – prosegue il sindaco Cimmino – mentre 296 sono le persone controllate oggi, munite di autocertificazione comprovante la valida motivazione per uscire di casa. Con il comandante Mercurio c’è piena sinergia: multe salate e quarantena per chi non rispetta le regole. Un singolo comportamento sbagliato può costare caro a tutti. E non possiamo permetterci di mollare la presa.

Nessun nuovo caso di coronavirus (Covid-19) intanto ci è stato comunicato nel pomeriggio odierno. Restano 17 i cittadini contagiati dal Covid-19: 13 tuttora positivi e in condizioni stabili, 3 deceduti e una guarita. – conclude il sindaco Cimmino – In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 133 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone”. –