Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.712 per 10 casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.441 tamponi (289.253 dall’inizio della pandemia).

I nuovi casi riguardano le province di Caserta e Salerno, dove si aggiungono conferme per 2 casi già individuati. In particolare sale la provincia di Caserta, che con i suoi 558 positivi per la prima volta dalla fine di marzo supera per numero di casi totali la provincia di Avellino, ferma dal 17 giugno a 552.

Risalgono anche i ricoveri, con 20 nuovi degenti.

Non si sono registrati nuovi decessi nell’ultimo giorno, il totale resta fermo a 432, ma ci sono 3 guariti in più, che portano il totale a 4.083.

L’Unità di crisi è impegnata con l’indagine epidemiologica a Mondragone a nelle aree limitrofe a pochi giorni dalla scadenza della zona rossa, stabilita fino al 7 luglio.

In Campania si registra una ripresa dell’epidemia in perfetta linea con quanto in questi giorni si è registrato in Italia, dove l’attenzione è alta ovunque e le unità di crisi regionali collaborano con il Ministero della Salute per la preparazione in caso di una eventuale ripresa autunnale del virus.

In questa fase a bassa intensità, con i reparti ospedalieri vuoti, il coronavirus circola in modo asintomatico e viene individuato attraverso lo screening, oppure per diagnosi richiesta. Le norme di contenimento, ha ribadito in queste ore il Ministero della Salute, restano fondamentali per evitare che l’infezione possa riacutizzarsi.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 35 (+20) in terapia intensiva 0 (stabile), mentre 175 (-13) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 197 (+7) contro i 4.712 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.655, a Salerno 693, a Caserta 558, ad Avellino 552, a Benevento 209. La provincia di Caserta scavalca Avellino, a causa dell’incremento registrato con il focolaio di Mondragone. I casi nella provincia di Caserta salgono di 10 e nella provincia di Salerno di 2.