Torre del Greco – Dopo che ce ne siamo occupati qualche giorno fa, LEGGI Coronavirus a Torre del Greco, la sanificazione delle strade e la comunicazione “sciacalla”

si torna ancora a discutere sulla sanificazione delle strade di Torre del Greco. A lanciare grosse ombre su Facebook, questa volta, è un consigliere di maggioranza, Michele Langella, che per commentare il post ” Prima del picco massimo sanificare le strade tutti i giorni è cosa saggia. ” di Pasquale Magliacane, cugino del sindaco Palomba, nonché dipendente comunale e suocero di Pasquale Brancaccio, altro consigliere di maggioranza; scrive: “Altri soldi per chi deve lucrare ? Magari con affidi diretti e con illeciti frazionamenti ? “.

“La sanificazione delle strade è una cosa importante se fatta bene, ma se fatta come a Torre del Greco non credo abbia una vera valenza. Non vorrei che, come altre volte, questa amministrazione pensi all’interesse di qualcuno, invece dell’interesse generale”, rilancia il consigliere d’opposizione, Luigi Mele, che nella serata di ieri aveva postato sulla sua pagina di Facebook un j’accuse abbastanza chiaro:

” Il momento è difficile, ma come sempre capita, quando le persone sono distratte c’è qualche #sciacallo 😱😱😱 che approfitta della situazione! Cerco di riassumere quanto accaduto in questi giorni! Il 9 #Marzo viene fatta una determina con cui si affidano in maniera diretta ad una ditta #ventimilaeuro per l’attività di #sanificazione 💧💧💧delle strade della 🏤🏤🏤 città! Il giorno 10 c.m. un consigliere comunale appella in maniera elegante ed educata un suo concittadino! Oggi il #direttore del cimitero suocero di un altro consigliere comunale e cugino del #Sindaco afferma che sarebbe giusto santificare le strade tutti i giorni…e fino a qui sembra tutto molto ⚠️⚠️⚠️ #chiaro!!! La cosa fa pensare 🤔🤔🤔 quando un terzo consigliere comunale scrive sotto al post del #direttore, che per sanificare ci vorrebbero altri soldi su cui qualcuno può #lucrare!!!! Ignorante quale sono, ho fatto la ricerca del termine lucrare e la cosa mi ha lasciato alquanto interdetto!!! 🏊‍♀️🏊‍♀️ 🏊‍♀️Voi che ne pensate? #CoronaVirus #AndràTuttoBene #MeditateGenteMeditate“.(Sotto nell’immagine Michele Langella, ndr)