Castellammare di Stabia – Con il Carrello Solidale, sarà possibile acquistare prodotti a lunga conservazione nei supermercati aderenti all’iniziativa e lasciarli in un carello posizionato all’uscita.

Un gruppo di operatori volontari si occuperà, di volta in volta, del ritiro e dello smistamento dei prodotti alle famiglie in difficoltà.

Ecco tutti i supermercati aderenti nella nostra città:

A&O (via Cicerone 1/8)

A&O (via Pozzillo 40)

A&O (via Alessandro Volta 6/14)

Ciro Amodio (via Plinio il Vecchio 56/57)

Ciro Amodio (via San Vincenzo 2)

Conad (via Renato Rajola 5)

Coop (via Garibaldi 118)

Decò (via Nocera 41)

Decò (via Giuseppe Cosenza 167)

Decò (via Salvador Allende 12/14)

Decò (via Guglielmo Marconi 75)

Despar (via Giuseppe Cosenza 83)

MD (viale Europa 63)

Sole 365 (viale Europa 160)

Sole 365 (via Pietro Carrese 20/A)

Sole 365 (via Denza 20)