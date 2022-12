Posizionati nella città di Napoli i bagni pubblici mobili con guardiania e servizio di pulizia durante l’orario di apertura (dalle ore 9 alle 22) in via Mezzocannone (due moduli), piazza Carità (tre moduli), via Caracciolo (tre moduli), Via Foria (due moduli). Entro lunedì bagni mobili anche in via Cesario Console (tre moduli). I bagni mobili realizzati grazie ai fondi della tassa di soggiorno e sistemati nelle strade elencate fino all’8 gennaio, permettono l’accesso ai portatori di disabilità motoria.

L’utilizzo dei bagni pubblici mobili è gratuito. Intanto anche l’orario dei bagni pubblici fissi già esistenti nel sottopasso di piazza San Carlo e in piazza del Gesù 12, fino all’8 gennaio, sarà prorogato fino alle ore 22 (era fino alle 18), con apertura alle 9 del mattino. Migliorare la permanenza dei turisti offrendo loro servizi di accoglienza come i bagni pubblici e infopoint è una priorità dell’amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessorato al Turismo e Attività produttive guidato dell’assessore Teresa Armato. E così se nei giorni scorsi accanto agli infopoint cittadini è partito il servizio di 30 giovani che dalle 10 alle 18 forniscono informazioni tra Lungomare, Chiaia, Centro storico e sanità ecco un altro passo avanti nell’ottica dell’accoglienza.

“L’intenso flusso turistico nella nostra città ci impone una riflessione sull’accoglienza dei nostri ospiti. L’amministrazione è intervenuta su questo fronte – dichiara l’assessore Teresa Armato – grazie a progetti dedicati, con l’installazione di infopoint dinamici e con l’implementazione di bagni pubblici. Per affrontare questo mese di festività abbiamo confermato le 4 postazioni di infopoint mobili, abbiamo messo in strada trenta ragazzi che forniscono informazioni e nel contempo avevamo annunciato di installare bagni mobili sul territorio nei punti più strategici che, con i fissi già esistenti, sono operativi dalle 9 alle 22. In questo ponte dell’Immacolata abbiamo già assistito a numeri record di cittadini e turisti che hanno preso d’assalto i decumani, il lungomare e via Toledo. Il nostro impegno è quello di supportare la crescita turistica della città, delle sue attività artigianali ed economiche fornendo servizi essenziali accanto ad eventi e progetti ricreativi”.