Ricorre oggi la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime delle Mafie.

Anche Ercolano ha organizzato attività per celebrare le vittime delle mafie.

Questa mattina, in Via Mare, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro Buonajuto ha reso omaggio a Salvatore Barbaro, vittima innocente della camorra, deponendo una corona nel luogo in cui venne brutalmente assassinato.







“Un gesto simbolico – ha dichiatrato Buonajuto -, ma carico di significato: ricordare tutte le vittime innocenti della mafia e ribadire il nostro impegno per un futuro libero dalla criminalità.

Ercolano – ha preseguito il primo cittadino -, per troppi anni, ha vissuto sotto l’ombra della camorra.

Oggi raccontiamo una storia diversa.

Guardiamo avanti con speranza, grazie al lavoro quotidiano di cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, uniti nella difesa della legalità.

Un ringraziamento a tutti i presenti: una delegazione dell’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e il FAI Antiracket, per il costante supporto in questa battaglia di giustizia e memoria.

Non dimentichiamo. Non ci fermiamo. La legalità – ha concluso la fascia tricolore – è il nostro presente e il nostro futuro”.