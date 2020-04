Torre del Greco – “Riprendiamoci l’Ospedale Maresca, la nostra salvezza” è lo slogan della campagna di solidarietà per la raccolta fondi dell’ospedale corallino per far fronte al Coronavirus.

Anche Luigi Sepe, tra i migliori portieri della serie A, ha deciso di partecipare alla campagna di solidarietà a favore del nosocomio corallino.

Chiunque può contribuire con una piccola donazione visitando i siti www.riprendiamocilmaresca.it e www.aiutiamoilmaresca.it.

