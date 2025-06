Vico Equense – La Città di Vico Equense, insignita per la quinta volta consecutiva del prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” dalla FEE – Foundation for Environmental Education, questa mattina ha ospitato nell’atrio del palazzo storico comunale gli operatori balneari per la cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Blu.

La cerimonia promossa dalla Città di Vico Equense ha rappresentato un importante momento celebrativo per il territorio cittadino ed ha offerto anche un momento di riflessione sugli adempimenti del programma Bandiera Blu e sull’importanza della sinergia tra enti locali, operatori balneari e cittadini per la tutela dell’ambiente marino e costiero, nel rispetto dei criteri internazionali di qualità, accessibilità e sicurezza.







“Questo è il frutto di un amore profondo per la nostra terra e il nostro mare, di un lavoro collettivo che unisce tradizione, passione e visione per il futuro”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello. “Un riconoscimento che premia l’impegno quotidiano di tutti noi, degli uffici preposti, degli Operatori turistici, dei cittadini e delle associazioni, che insieme custodiscono e valorizzano la bellezza del nostro territorio. Orgogliosi delle nostre radici, fieri della nostra identità”, ha concluso il primo cittadino.