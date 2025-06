Ercolano – Quando i giovani entrano in contatto con l’arte e con la storia, succedono meraviglie. Nascono fumetti in latino, tessuti dalle trame che ricordano i mosaici e colori ispirati dall’antica Ercolano, sculture dove la contemporaneità incontra la storia, video multilingue, rilievi 3D, installazioni multimediali: strumenti contemporanei che raccontano un mondo antico. Questo è il vero cuore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) al Parco Archeologico di Ercolano, che dal 3 febbraio al 13 maggio 2025 hanno coinvolto 667 studenti provenienti da sei istituti del territorio, in un’esperienza trasformativa, professionale e profondamente umana.

Dalla teoria alla bellezza: l’archeologia diventa esperienza viva. Per ogni classe, tutto è cominciato con una visita immersiva al sito archeologico, per acquisire una base solida, concreta e affascinante da cui partire. Poi, via via, il percorso si è snodato in laboratori tematici pensati per valorizzare gli indirizzi di studio, le passioni degli studenti e le potenzialità creative di ciascuno. Le attività si sono svolte tra il Parco, Villa Campolieto, la Reggia di Portici e i laboratori scolastici, trasformando ogni luogo in una fucina di idee.







Sono stati ben undici i percorsi formativi differenti, con due attività cardine:

Accoglienza turistica, in cui gli studenti hanno animato i luoghi simbolo del sito (dalle Terme Centrali alla Casa dei Cervi), offrendo visite in italiano e lingue straniere;

Monitoraggio dei flussi turistici, con raccolta dati, interviste, osservazioni e analisi finalizzate a migliorare l’esperienza dei visitatori.

Quando la scuola diventa bottega d’arte.

Ma è nelle produzioni finali che si vede l’anima profonda del progetto. Ogni classe, ogni studente ha lasciato un segno.

Video promozionali e multilingue, come quelli dell’Istituto De Bottis e dell’Istituto Nitti, raccontano Ercolano in italiano, inglese, francese e spagnolo, mescolando immagini, emozioni e narrazione.

Gli studenti dello Scotellaro hanno creato tessuti ispirati ai colori del sito, con telai manuali, intrecci ortogonali e

cromie che raccontano Roma antica in chiave contemporanea: rosso pompeiano, blu cobalto, nero lavico.

Le classi dell’indirizzo artistico del Nitti hanno realizzato un modellino in terracotta della barca ritrovata negli anni ’80, oggi esposta nel Padiglione della Barca.

E ancora: il fumetto “Quid edebant Herculanenses?”, scritto interamente in latino dagli studenti del De Bottis, immagina un dialogo tra due cittadini dell’epoca, Lucius e Flavia, a tavola tra piatti antichi e aneddoti storici.

Non sono semplici prodotti, sono opere d’ingegno, espressioni di un patrimonio che si rinnova, vive e si trasmette attraverso gli occhi e le mani delle nuove generazioni.

Tecnica, scienza, narrazione.

Il progetto ha saputo anche unire rigore scientifico e immaginazione.

Gli studenti del Pantaleo, indirizzo Costruzioni, hanno realizzato rilievi architettonici e un modello 3D della bottega della Casa di Nettuno e Anfitrite.

I colleghi dell’indirizzo Chimica hanno schedato le specie botaniche dei giardini antichi, visitando la mostra “Dall’uovo alle mele” e lavorando in laboratori di archeobotanica.

L’indirizzo Informatica ha mappato la rete wi-fi del Parco, proponendo soluzioni concrete per migliorarne copertura e qualità.

Un progetto che parla al futuro.

“Il progetto PCTO è un’occasione concreta per trasmettere il valore del patrimonio culturale alle nuove generazioni», ha commentato Francesco Sirano, funzionario delegato alla direzione del Parco. «Sono colpito dalla qualità e dalla fantasia dei contributi, che con intelligenza e passione danno nuova vita a un patrimonio millenari”..

Il Parco Archeologico di Ercolano conferma così la sua vocazione educativa, promuovendo un dialogo continuo tra scuola e patrimonio, tra sapere e creatività, tra passato e futuro. Perché, come dimostrano questi giovani, la bellezza si impara facendola.