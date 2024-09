Vico Equense – E’ stato attivato il contributo regionale per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e per le scuole superiori di Vico Equense, valido per l’anno scolastico 2024/2025. Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano i minori appartenenti a famiglie il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rientri nelle seguenti 2 fasce: fascia 1 con Isee da € 0 a € 10.633,00, fascia 2 con Isee da 10.633,01 a € 13.300,00.

Alla richiesta, che dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2024, dovrà essere allegata copia di valido documento di riconoscimento di chi presenta domanda e copia dell’attestazione ISEE. In caso di ISEE con valore pari a zero, è richiesta ai dichiaranti di attestare e quantificare – pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, compilando l’apposito modello denominato – Dichiarazione Situazione Reddituale. Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (ISEE fino ad € 10.633,00).







Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente al Protocollo della Città di Vico Equense all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comunevicoequense.it, debitamente compilate in ogni parte, firmate e datate. Alla documentazione dovrà essere allegata:

• copia di valido documento di riconoscimento di chi presenta domanda;

• documentazione fiscale rilasciata dalla Cartolibreria o dal rivenditore autorizzato, dalla quale si evinca – a pena di esclusione – il titolo dei libri acquistati, il numero di copie, l’Autore, l’Editore, il Codice ISBN, il prezzo unitario, l’importo totale fatturato, il timbro e la firma del rivenditore;

• copia dell’attestazione ISEE in corso di validità.

Per informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 0818019332), mandare una mail certificata a pubblica.istruzione@pec.comunevicoequense.it, oppure consultare l’avviso pubblicato sul sito Istituzionale del comune, consultabile sull’albo pretorio al link https://shorturl.at/pwRYN oppure tramite l’app Municipium (https://shorturl.at/E1O0u).