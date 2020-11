Mondo – Dopo il mese record del contagio di nuovo coronavirus nel mondo, arriva l’annuncio di un passo avanti importante verso un vaccino a breve.

L’americana Pfizer e la tedesca BioNTech fanno sapere che i test sulla sperimentazione del loro vaccino ha stabilito una efficacia al 90%.

Le due aziende hanno reso noti i dati conclusivi dei test sugli uomini in fase avanzata e prossimi alla conclusione a fine mese.

Si attende sul via libera delle agenzie regolatorie per la immissione nel sistema distributivo. Potrebbe essere disponibile entro fine novembre negli Stati Uniti e poi in Europa.

Le previsioni di Pfizer e BioNTech: 50 milioni di dosi da consegnare nel mondo entro quest’anno e 1 miliardo e 300 milioni nel 2021.