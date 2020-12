Usa – L’agenzia sanitaria degli Stati Uniti (Food and Drug Administration) ha annunciato che il vaccino Pfizer/BioNTech rispetta «i criteri di successo richiesti».

Si tratta del primo via libera scientifico da una agenzia di valutazione.

La nota arriva in concomitanza con il primo giorno di somministrazione dei vaccini nel Regno Unito, a poco più di un mese e mezzo dall’avvio della campagna vaccinale in Italia, prevista tra il 15 e il 29 gennaio.

In Italia il vaccino sarà gratuito e volontario. Quanto al vaccino da somministrare, il Ministro ha affermato che “se tutti i processi autorizzativi andassero a buon fine, le dosi saranno distribuite agli Stati membri in proporzione alle rispettive popolazioni a partire dal 1° trimestre del 2021 e con una più significativa distribuzione delle dosi nel 2° e 3° trimestre, per completarsi sostanzialmente nel 4° trimestre.

L’Italia, in base agli accordi stipulati, potrà contare sulla disponibilità delle seguenti dosi: AstraZeneca 40,38 milioni; Johnson & Johnson 53,84 milioni; Sanofi 40,38 milioni; Pfizer/BNT 26,92 milioni; CureVac 30,285 milioni; Moderna 10,768.

Individuate le categorie da vaccinare con priorità: operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani, persone in età avanzata.