E’ fissata a breve la partenza per i vaccini anti-Covid 19 per la fascia d’età 0 – 5 anni. L’appuntamento, infatti, è previsto per la primavera, ovvero tra qualche mese.

All’inizio della primavera potrebbe quindi essere a disposizione in Italia il vaccino per l’unica fascia finora esclusa.

A darne notizia è stato il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, il quale ha sottolineato che per i più piccini saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio “ulteriormente ridotto” rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Per Locatelli, inoltre, ci sia avvia verso una situazione favorevole alla luce dell’analisi dei casi e della situazione attuale.