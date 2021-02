Circa un migliaio di turisti sono tornati oggi a Pietrelcina (Benevento) per far visita ai luoghi natali di San Pio che “rappresenta – a detta del sindaco Mimmo Masone – la ripresa del turismo dopo la grave crisi determinata dalla pandemia da Covid”.

“E’ una giornata particolare – aggiunge Masone – perché rivedere pellegrini tra i vicoli di Pietrelcina rappresenta per noi l’auspicio di una ripresa del turismo religioso.

E’ un segno che non si sono dimenticati di Pietrelcina che resta un grande attrattore turistico non solo per il Sannio ma anche per l’intera Campania”. Di qui l’appello all’assessore regionale al Turismo Felice Casucci: “E’ per questo che auspico che la Regione ufficializzi a breve il riconoscimento a Pietrelcina del distretto turistico”.