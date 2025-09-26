Torre del Greco – Partono i lavori di riqualificazione in via Litoranea: nuovo dispositivo di traffico nella zona interessata dagli interventi. Dopo la consegna del cantiere avvenuto nei giorni scorsi, da domani – sabato 27 settembre – la ditta incaricata di eseguire le opere destinate a dare un nuovo volto al litorale di Torre del Greco, così come disposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, inizierà gli interventi necessari all’esecuzione delle diverse attività.
Primo aspetto, la chiusura del tratto interessato dalle opere. Per questo motivo, da sabato 27 settembre e fino al termine dei relativi lavori, lungo la prima parte di via Litoranea sarà attivato un nuovo dispositivo temporaneo di viabilità, così come si evince dalla specifica ordinanza firmata dal dirigente della polizia municipale, Gennaro Russo.
Nello specifico, il provvedimento prevede “l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dall’intersezione con la strada parallela (a ridosso di via Alcide De Gasperi) sino all’intersezione con via onorevole Crescenzo Mazza, dalle ore 8 del 27 settembre sino a fine lavori; l’istituzione del senso unico di marcia in via Litoranea dall’intersezione con via onorevole Crescenzo Mazza dalle ore 8 del 27 settembre sino a fine lavori direzione Napoli-Torre Annunziata”.