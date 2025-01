La Pro Loco di Torre del Greco consegna 102 libri al Forum dei Giovani, che impiegherá immediatamente i nuovi testi, donati dall’associazione di promozione e sviluppo del territorio, per le attività già in cantiere. Una parte dei testi sarà infatti subito riutilizzata dal Forum nell’ambito dell’iniziativa “Un libro al buio”, con la quale i giovani donano alla comunità libri avvolti in carta riciclata, così da celarne il contenuto.

Il prossimo appuntamento con l’iniziativa è fissato domenica 5 gennaio, presso il Villaggio “Felice Natale”, nel parco comunale Salvo d’Acquisto. Un’altra parte dei testi sarà invece inserita all’interno dell’inventario della “BiblioForum”, la Biblioteca dedicata del Forum dei Giovani di Torre del Greco che sarà presto inaugurata. <<Ringraziamo Angelo Di Ruocco, presidente della Pro Loco di Torre del Greco, per la donazione di 102 libri al nostro ente di rappresentanza giovanile. Come Forum e, grazie al lavoro dei consiglieri Raffaele Petrucci e Simona Sellitto, stiamo attivando un servizio biblioteca tra le mura della nostra sede di Palazzo Baronale.







Un modo per accogliere centinaia di libri che, troppo spesso, rischiano di finire tra i rifiuti, favorendo così la cultura del riutilizzo>> – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum. L’ente si prepara dunque all’iniziativa “Un libro al buio”, la seconda nell’ambito dell’organizzazione prevista dal Comune per le festività natalizie dopo il contest musicale “Natale in…Musica!”, con sei artisti emergenti del territorio in scena nella serata dello scorso venerdì 20 dicembre. Il format, elaborato dalla commissione cultura del Forum dei Giovani, presieduta dalle consigliere Flavia Scarpati e Arianna Mennella, è previsto per la giornata di domenica 5 gennaio, dalle ore 18:00 alle ore 22:00 nei pressi del parco comunale “Salvo d’Acquisto”: <<Sono contento del lavoro svolto dalla commissione cultura nella promozione di questa attività che valorizza la passione per la lettura. “Un libro al buio” del 5 gennaio sarà l’occasione per incontrarci e rinnovare alla comunità i nostri auguri per un felice e sereno anno nuovo>> – dichiara il presidente Alfredo Izzo.