Ritorna l’appuntamento con l’Agorà dei Giovani, progetto a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco.

L’ente di rappresentanza giovanile invita la cittadinanza a partecipare al dibattito su gentrificazione, overtourism e spopolamento fissato per giovedì 13 febbraio presso la sala conferenze del Palazzo Baronale, a partire dalle ore 19:00. I giovani si riuniranno per discutere delle problematiche legate ai fenomeni di spopolamento e overtourism, confrontandosi sulle eventuali misure che potrebbero essere poi intraprese dalla classe politica.







Tra gli ospiti del dibattito Davide Pepe, presidente della commissione ambiente e aree interne del Forum Regionale dei Giovani, ente che ha inteso patrocinare l’iniziativa a cura della commissione legalità e politica del Forum dei Giovani di Torre del Greco. Presenti anche Raffaele Claudio Aliberti, membro del direttivo nazionale di Istituto Liberale e Giuseppe Mancini dell’Associazione Coordinamento Periferie Unite. A moderare la seduta saranno invece Valeria Russo e Maria Pia Napoletano. «Il tema è molto sentito e soggetto a crescente attenzione da parte dell’opinione pubblica. Abbiamo invitato ospiti con posizioni molto diverse tra di loro, proprio per analizzare il fenomeno in maniera esaustiva. Ringraziamo anche la disponibilità delle moderatrici e il Forum regionale per il patrocinio» – spiega il consigliere del Forum Giuseppe Palomba. «Un altro importante appuntamento con l’Agorà dei Giovani con ospiti di spessore che ringraziamo per la disponibilità e la voglia di stimolare il dibattito critico su tematiche che ci riguardano come cittadini attivi. La presenza del Forum Regionale dei Giovani Campano e di importanti associazioni come Istituto Liberale e Coordinamento Periferie Unite testimoniano il nostro profuso impegno nella costruzione di una rete sul territorio rivolta ai giovani» – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani di Torre del Greco.