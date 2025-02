Ritorna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per il mondo turistico, ovvero la Borsa Internazionale del Turismo che si svolge dal 9 all’11 febbraio presso la Fiera Milano – Rho.

E come ogni anno, anche in questa edizione la Regione Campania ha un proprio stand per far conoscere a tutti gli operatori turistici nazionali ed internazionali le nostre eccellenze.

Oltre allo spazio istituzionale, la Regione ha organizzato una serie di convegni per raccontare, attraverso la voce dei protagonisti, le varie sfaccettature ed anime del mondo turistico e culturale.

Siamo onorati, come Assocoral, di essere stati chiamati ad intervenire in un panel dedicato al mondo dell’artigianato quale attentatore turistico.







È ormai realtà già da qualche anno, infatti, che Torre del Greco è meta di una nicchia di turisti che vengono proprio nella nostra città per scoprire la nostra antica tradizione artistica che la rende la capitale indiscussa della lavorazione del corallo e del cammeo.

Oltre il già affermato Museo del Corallo, presente all’interno dell’Istituto “Francesco Degni”, i turisti visitano le varie botteghe presenti in città che mostrano il nostro artigianato, attraverso una vera e propria esperienza . Infatti, già molte aziende, hanno strutturato percorsi con tour operator nazionali ed internazionali, che mirano non solo alla scoperta ma anche al poter toccare con mano e cimentarsi in prima persona, insomma a diventare “artigiano per un giorno”.

Ci piace constatare che questa nostra visione di qualche anno fa sta ritrovando proseliti. Infatti, ogni anno, sempre più botteghe aprono al pubblico.

A Milano, a rappresentare l’Assocoral c’è stato il Presidente Vincenzo Aucella, che nel proprio intervento si è soffermato sul territorio, su quello che già c’è da vedere e sui nuovi progetti.

“La Regione Campania ha da qualche anno creato questo progetto, Exempla, che ha come scopo quello di portare il saper fare campano in giro per il mondo. Non solo attraverso mostre ed eventi, ma anche grazie a momenti di divulgazione come questi. Noi siamo grati alla regione perché in ogni tappa, in ogni occasione, ci sceglie per rappresentare il Corallo ed il Cammeo di Torre del Greco. “ – così il Presidente Vincenzo Aucella che prosegue- “Aver immaginato un convegno sull’artigianato in una manifestazione turistica sottolinea questa visione, che va a braccetto con quanto sta succedendo anche a Torre del Greco. La pressione turistica nella nostra città aumenta, grazie alla popolarità della vicina Napoli ma non solo. Torre del Greco è stretta tra Vesuvio e Mare, al centro del Golfo di Napoli e vicina a luoghi di attrazione archeologica come Pompei ed Ercolano. L’aumento soprattutto dell’offerta extra alberghiera ha reso ancora di più la città a vocazione turistica. Di pari passo, il nostro artigianato artistico ha colto questa opportunità, attraverso la nascita di sempre più botteghe aperte a visite esperenziali . Nel mio intervento, ho anche voluto dare qualche anticipazione su come anche la città si sta preparando a questa nuova vocazione.

Quella più importante, sarà il taglio del nastro del “Museo Pervasivo del Corallo e del Cammeo” a Torre del Greco presso l’ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

Un progetto nato proprio da un progetto presentato dall’Assocoral al Comune di Torre del Greco qualche anno fa, e finanziato totalmente grazie a dei fondi regionali PICS. Un primo passo significativo, il primo luogo pubblico comunale dove attrarre tantissimi turisti, con ampio parcheggio e adiacente all’uscita autostradale. Di pari passo, ci sarà anche la nascita di un vero e proprio Polo dei Saperi, un incubatore di artigiani, artisti, aziende, aperto anche ai giovani allievi dell’Istituto Francesco Degni” – conclude Aucella – “Siamo sicuri che questo nostro impegno in tal senso porterà frutti per la comunità locale, per dare un nuovo input al nostro artigianato, per dare nuove opportunità per i giovani artigiani. Intanto continuiamo a lavorare per rendere la nostra città sempre più la capitale mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo, ed il nostro ultimo lavoro sull’IGP va in tal senso”.

Non si è parlato solo di Corallo e cammei, ma anche di altre eccellenze come l’arte della ceramica, oreficeria, moda.

Moderato da Marianna Ferri – Ufficio Stampa e Comunicazione della Regione Campania – il panel è stato introdotto dalla Dottoressa Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo – e dal Dottor Luigi Riccio – Direttore Agenzia Campania Turismo. All’assessore al Turismo Dott. Felice Casucci le conclusioni.