Torre del Greco – Da Mediasetplay – Dopo la versione raccontata da Luigi Mario Favoloso, Nina Moric replica alle affermazioni dell’ex nello studio di Live-Non è la d’Urso. Luigi Favoloso ha negato di aver picchiato Nina Moric, ma quest’ultima ha depositato una denuncia contro di lui. Inoltre, Nina Moric ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui mostrerebbe i lividi delle presunte violenze domestiche.

Nina Moric si confronta con le cinque sfere della trasmissione. In una di esse è presente Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Favoloso, che chiede spiegazioni sulle foto allegate alla denuncia: “Visto che hai messo delle foto finte allegate alle denunce volevo chiederti: come ti senti rispetto alle donne che subiscono veramente violenze?”. Nina Moric replica: “Quelle foto non sono finte. Sono vittima della stessa violenza di quelle donne e non ho mai potuto parlare. Io sono la vittima di Luigi Mario con violenze sia fisiche che psicologiche”.

Inoltre, Loredana crede che alcune foto utilizzate da Nina per testimoniare le percosse siano riconducibili a degli interventi di chirurgia estetica: “Hai un viso che è un cantiere. Ogni tanto ti è partito un punto”.

Nella puntata sono state mostrate le interviste a tre chirurghi estetici che si sono espressi sulle foto postate da Nina Moric, dove si mostravano lividi sul suo corpo, con le quali voleva dimostrare le violenze subite da Favoloso. I tre non hanno escluso che si possa trattare veramente di un intervento di lipo-scultura corporea.