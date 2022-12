Tra i cinque personaggi dell’anno 2022, scelti da ‘The Wom’, c’è anche Luca Trapanese, papà della splendida e bellissima bambina affetta dalla sindrome di down Alba.

Impegnato a 360 gradi nelle politiche sociali, a vantaggio dei più deboli, nonché assessore al Comune di Napoli, Trapanese ha pubblicato diversi libri e partecipa con costanza a tanti eventi anche di beneficenza.

“Ringrazio The Wom – dichiara Trapanese – per avermi incluso tra i cinque personaggi dell’anno, come simbolo di coraggio, forza e determinazione a dispetto di tutto e di tutti. Credo semplicemente – aggiunge – che ognuno di noi debba avere il coraggio di essere sempre se stesso, di guardare in faccia e senza paura la verità della propria vita e di cercare sempre di trovare la propria identità.

È questo – conclude – quello che mi auguro e che vi auguro ad ognuno di voi”.