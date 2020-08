Napoli – Area arrivi chiusa al pubblico all’ aeroporto di Capodichino a Napoli per evitare assembramenti nell’ ambito delle misure di prevenzione anti-Covid 19.

Familiari, amici, tour operators attendono all’ esterno dell’aerostazione, indossando le mascherine. Resta invece accessibile senza filtri il lato partenze.

Oggi 68 i voli in arrivo all’aeroporto, che contava, prima del lockdown, su 106 destinazioni, ed ha perso – secondo dati della Gesac – 5 milioni di passeggeri rispetto al 2019, anche se mostra segnali di ripresa.

In base all”ordinanza 68 , firmata il 12 agosto dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, i residenti in regione che rientrano dall’estero debbono segnalare il rientro alla Asl di appartenenza e mettersi in isolamento fiduciario in attesa dell’ esito dei test, salvo che non li abbiano già eseguiti nel Paese dal quale provengano e siano in possesso di certificazione. All’interno dell’aerostazione viene misurata la temperatura ai passeggeri in arrivo.